Охота: Смертельные игры (сериал, 2020) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн
2020, Manhunt
Триллер, Драма18+
О сериале
Остросюжетный проект о поиске преступника, заложившего бомбу во время Олимпийских игр в 1996 году. Ричард Джуэлл вовремя обнаружил смертоносный механизм. Однако потом именно его ложно обвинили в подготовке взрыва, пока настоящий преступник бегал на свободе.
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
8.1 IMDb
- Режиссёр
Грег
Яйтанс
- МДРежиссёр
Майкл
Диннер
- ДЭРежиссёр
Джон
Эвнет
- ГЭАктёр
Гетин
Энтони
- Актёр
Арлисс
Ховард
- КБАктёр
Кэмерон
Бриттон
- ЭБАктёр
Эрнесто
Баутиста
- Актёр
Сэм
Уортингтон
- ДБАктёр
Джереми
Бобб
- ДХАктёр
Десмонд
Хэррингтон
- Актёр
Джек
Хьюстон
- БВАктёр
Бен
Вебер
- ДЛСценарист
Доннетта
Лавиния Грэйс
- ДШСценарист
Джеймс
Штрезелински
- ДБПродюсер
Дэна
Брунетти
- Продюсер
Джон
Голдвин
- НШПродюсер
Ник
Шенк
- ДДМонтажёр
Джон
Даффи
- ДЛОператор
Джон
Линдли
- Композитор
Гарри
Грегсон-Уильямс
- ГТКомпозитор
Грегори
Трипи