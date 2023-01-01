Охота: Смертельные игры
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Охота: Смертельные игры

Охота: Смертельные игры (сериал, 2017) смотреть онлайн

2017, Manhunt 1 сезон
Триллеры, Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Остросюжетный проект о поиске преступника, заложившего бомбу во время Олимпийских игр в 1996 году. Ричард Джуэлл вовремя обнаружил смертоносный механизм. Однако потом именно его ложно обвинили в подготовке взрыва, пока настоящий преступник бегал на свободе.

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Рейтинг

7.6 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Охота: Смертельные игры»

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