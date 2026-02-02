Катя живет в Ярославле и мечтает открыть собственное турагентство. Под давлением отца, местного бизнесмена Николая Соболева, она вынуждена выйти замуж за его делового партнера Сергея Краснова. Катя отправляется в Москву за эксклюзивным свадебным платьем и случайно встречает в кафе свою первую любовь — Дениса. Старые чувства захватывают девушку с новой силой, она сжигает все мосты и остается с ним в Москве. Но вскоре Денис предает Катю, оставив её беременную и без денег.

