9.12024, Огонь в моей душе 1 сезон
Мелодрама18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Огонь в моей душе (сериал, 2024) смотреть онлайн
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О сериале
Катя живет в Ярославле и мечтает открыть собственное турагентство. Под давлением отца, местного бизнесмена Николая Соболева, она вынуждена выйти замуж за его делового партнера Сергея Краснова. Катя отправляется в Москву за эксклюзивным свадебным платьем и случайно встречает в кафе свою первую любовь — Дениса. Старые чувства захватывают девушку с новой силой, она сжигает все мосты и остается с ним в Москве. Но вскоре Денис предает Катю, оставив её беременную и без денег.