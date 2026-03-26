Отношения счастливой, но неженатой пары дают течь после потери долгожданного ребенка. Мелодрама «Однофамильцы» — сериал о том, как близкие люди становятся друг другу чужими.



Оксана и Гена вместе уже четыре года. Так получилось, что они носят одну и ту же фамилию, хотя и не вступали в брак. Оксана организовывает свадьбы, Гена комментирует спортивные матчи, и в их жизни постоянно много веселья. Пара с нетерпением ждет ребенка, однако беременность проходит с осложнениями, и Оксана теряет малыша. Для девушки это невыносимое испытание, тогда как ее возлюбленный ведет себя так, будто бы ничего не произошло. Пара начинает отдаляться друг от друга, пока Гена не влюбляется в лучшую подругу Оксаны. Та остается без ребенка, партнера, квартиры, а позже — и без работы. Но случайная встреча может все поменять.



Сможет ли Оксана справиться с тотальным отчаянием и как ей поможет незнакомец, вы узнаете, когда будете смотреть «Однофамильцы» (2026) на Wink.

