Однажды в сказке. Сезон 3. Серия 21
Wink
Детям
Однажды в сказке
3-й сезон
21-я серия
8.92013, Once Upon a Time
Фэнтези, Приключения12+

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Однажды в сказке (сериал, 2013) сезон 3 серия 21 смотреть онлайн

Сюжет

Эмма празднует день рождения, когда ее пороге появляется ребенок, утверждающий, что он ее сын. Она решает помочь мальчику добраться до места, где он вырос, городка Сторибрука. Он показывает ей книгу сказок, и вот тут начинается самое интересное…

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Приключения, Фэнтези

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Однажды в сказке»