7.62022, One Perfect Shot
Документальный18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Один идеальный кадр (сериал, 2022) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
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О сериале
Необычный документальный сериал, вдохновленный синефильским аккаунтом в твиттере. Продюсером проекта выступила режиссер Ава ДюВерней («Сельма», «Тринадцатая»). «One Perfect Shot» — это название аккаунта в твиттере, где публикуются знаковые или просто красивые кадры из разных фильмов. Почему бы не использовать эту концепцию для того, чтобы проникнуть вглубь кинопроизводства? Участники-режиссеры проекта в буквальном смысле заглянут в любимые кадры, а также расскажут, как у них проходит съемочный процесс, что их вдохновляет и где кроется подлинная магия кино.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
КачествоFull HD
Время21 мин / 00:21
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.0 IMDb