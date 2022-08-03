Один идеальный кадр (сериал, 2022) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Необычный документальный сериал, вдохновленный синефильским аккаунтом в твиттере. Продюсером проекта выступила режиссер Ава ДюВерней («Сельма», «Тринадцатая»). «One Perfect Shot» — это название аккаунта в твиттере, где публикуются знаковые или просто красивые кадры из разных фильмов. Почему бы не использовать эту концепцию для того, чтобы проникнуть вглубь кинопроизводства? Участники-режиссеры проекта в буквальном смысле заглянут в любимые кадры, а также расскажут, как у них проходит съемочный процесс, что их вдохновляет и где кроется подлинная магия кино.

