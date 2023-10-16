Один день с MBAND. Сезон 1. Серия 7
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Один день с MBAND
1-й сезон
7-я серия

Один день с MBAND (сериал, 2016) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

8.32016, Один день с MBAND. Сезон 1. Серия 7
ТВ-шоу18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Они появились на музыкальном Олимпе совсем недавно, но уже стали кумирами миллионов девочек и девушек. Их песни занимают верхние строчки хит-парадов, а первый клип просмотрели в интернете больше 10 миллионов раз. Они группа MBAND! Но как они живут? Как записывают песни? Как готовятся к выступлениям? Как проходят их гастроли? Как отдыхают? Из-за чего спорят и ссорятся? Узнать ответы на эти вопросы мечтает каждая фанатка группы. Телеканал СТС Love не только даст ответы на эти вопросы, но и подарит 8 фанаткам группы уникальный шанс провести один день с кумирами. А всем своим телезрителям покажет, как это было!

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
24 мин / 00:24

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