Один день с MBAND (сериал, 2016) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно
8.32016, Один день с MBAND. Сезон 1. Серия 7
ТВ-шоу18+
Сезоны и серии
- 18+24 мин
Один день с MBAND
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+24 мин
Один день с MBAND
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+24 мин
Один день с MBAND
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+25 мин
Один день с MBAND
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+24 мин
Один день с MBAND
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+23 мин
Один день с MBAND
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+25 мин
Один день с MBAND
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+25 мин
Один день с MBAND
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+48 мин
Один день с MBAND
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+49 мин
Один день с MBAND
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
О сериале
Они появились на музыкальном Олимпе совсем недавно, но уже стали кумирами миллионов девочек и девушек. Их песни занимают верхние строчки хит-парадов, а первый клип просмотрели в интернете больше 10 миллионов раз. Они группа MBAND! Но как они живут? Как записывают песни? Как готовятся к выступлениям? Как проходят их гастроли? Как отдыхают? Из-за чего спорят и ссорятся? Узнать ответы на эти вопросы мечтает каждая фанатка группы. Телеканал СТС Love не только даст ответы на эти вопросы, но и подарит 8 фанаткам группы уникальный шанс провести один день с кумирами. А всем своим телезрителям покажет, как это было!