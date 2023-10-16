Они появились на музыкальном Олимпе совсем недавно, но уже стали кумирами миллионов девочек и девушек. Их песни занимают верхние строчки хит-парадов, а первый клип просмотрели в интернете больше 10 миллионов раз. Они группа MBAND! Но как они живут? Как записывают песни? Как готовятся к выступлениям? Как проходят их гастроли? Как отдыхают? Из-за чего спорят и ссорятся? Узнать ответы на эти вопросы мечтает каждая фанатка группы. Телеканал СТС Love не только даст ответы на эти вопросы, но и подарит 8 фанаткам группы уникальный шанс провести один день с кумирами. А всем своим телезрителям покажет, как это было!

