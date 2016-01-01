Один день с MBAND. Сезон 1. Серия 6
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Один день с MBAND
1-й сезон
6-я серия

Один день с MBAND (сериал, 2016) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

8.12016, Один день с MBAND. Сезон 1. Серия 6
ТВ-шоу16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Они появились на музыкальном Олимпе совсем недавно, но уже стали кумирами миллионов девочек и девушек. Их песни занимают верхние строчки хит-парадов, а первый клип просмотрели в интернете больше 10 миллионов раз. Они группа MBAND! Но как они живут? Как записывают песни? Как готовятся к выступлениям? Как проходят их гастроли? Как отдыхают? Из-за чего спорят и ссорятся? Узнать ответы на эти вопросы мечтает каждая фанатка группы. Телеканал СТС Love не только даст ответы на эти вопросы, но и подарит 8 фанаткам группы уникальный шанс провести один день с кумирами. А всем своим телезрителям покажет, как это было!

Сериал Один день с MBAND 1 сезон 6 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Качество
SD
Время
22 мин / 00:22

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