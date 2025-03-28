Очевидное (сериал, 2014) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

История обыкновенной семьи из Лос-Анджелеса. В центре сюжета сериала — события, которые полностью перевернули жизнь взрослых детей и главы семьи. Оказывается, что у отца семейства есть свой секрет — он транссексуал. Его родные неоднозначно воспринимают этот факт. Событие приводит к разногласиям, и эта ситуация накладывает отпечаток не только на прошлое, но и на будущее всех членов семьи. Сериал показывает, что у всех героев есть серьезные проблемы с понятием «личного пространства». И свои темные тайны...

