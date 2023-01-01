Очевидное (сериал, 2014) смотреть онлайн
2014, Очевидное 1 сезон
Драмы, Комедии18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
История обыкновенной семьи из Лос-Анджелеса. В центре сюжета сериала — события, которые полностью перевернули жизнь взрослых детей и главы семьи. Оказывается, что у отца семейства есть свой секрет — он транссексуал. Его родные неоднозначно воспринимают этот факт. Событие приводит к разногла�сиям, и эта ситуация накладывает отпечаток не только на прошлое, но и на будущее всех членов семьи. Сериал показывает, что у всех героев есть серьезные проблемы с понятием «личного пространства». И свои темные тайны...
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Андреа
Арнольд
- СХРежиссёр
Сайлэс
Ховард
- ДСРежиссёр
Джоуи
Солоуэй
- Режиссёр
Ниша
Ганатра
- РХАктёр
Роб
Хюбель
- ЗААктёр
Закари
Артур
- Актёр
Джеффри
Тэмбор
- Актёр
Джей
Дюпласс
- АБАктриса
Александра
Биллингс
- МХАктриса
Мелора
Хардин
- Актриса
Кэтрин
Хан
- ЭЛАктриса
Эми
Ландекер
- ГХАктриса
Габи
Хоффманн
- ДЛАктриса
Джудит
Лайт
- ДССценарист
Джоуи
Солоуэй
- ББСценарист
Бриджет
Бедард
- ФССценарист
Фэйт
Солоуэй
- АМПродюсер
Аарон
Миллер
- АСПродюсер
Андреа
Сперлинг
- ДСПродюсер
Джоуи
Солоуэй
- МВХудожница
Мэйси
Винер
- МШХудожница
Мари
Шлей
- КСХудожница
Катрин
Смит
- КХМонтажёр
Катрин
Хайт
- ВДКомпозитор
Винсент
Джонс
- ДОКомпозитор
Дастин
О’Хэллоран