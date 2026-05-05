2021, Meng qi shi shen
Мелодрама, Комедия18+
Очаровательная богиня еды (мультсериал, 2021) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн бесплатно
- 18+22 мин
Очаровательная богиня еды
Сезон 2 Серия 1Бесплатно
- 18+21 мин
Очаровательная богиня еды
Сезон 2 Серия 2Бесплатно
- 18+21 мин
Очаровательная богиня еды
Сезон 2 Серия 3Бесплатно
- 18+21 мин
Очаровательная богиня еды
Сезон 2 Серия 4Бесплатно
- 18+20 мин
Очаровательная богиня еды
Сезон 2 Серия 5Бесплатно
- 18+20 мин
Очаровательная богиня еды
Сезон 2 Серия 6Бесплатно
- 18+21 мин
Очаровательная богиня еды
Сезон 2 Серия 7Бесплатно
- 18+20 мин
Очаровательная богиня еды
Сезон 2 Серия 8Бесплатно
- 18+19 мин
Очаровательная богиня еды
Сезон 2 Серия 9Бесплатно
- 18+20 мин
Очаровательная богиня еды
Сезон 2 Серия 10Бесплатно
- 18+21 мин
Очаровательная богиня еды
Сезон 2 Серия 11Бесплатно
- 18+21 мин
Очаровательная богиня еды
Сезон 2 Серия 12Бесплатно
О сериале
Е Цзяяо — настоящая богиня кухни. Однажды она таинственным образом теряет сознание, а приходит в себя в теле дочери политика в феодальном Китае. Девушка не успевает опомниться, как её отправляют к благородному жениху. На кортеж нападают разбойники и похищают Е Цзяяо в качестве жены для своего лидера — человека, которого все зовут Третий.
СтранаКитай
ЖанрКомедия, Мелодрама, Фэнтези, Мультсериалы
Время20 мин / 00:20
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.2 IMDb