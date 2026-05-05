Е Цзяяо — настоящая богиня кухни. Однажды она таинственным образом теряет сознание, а приходит в себя в теле дочери политика в феодальном Китае. Девушка не успевает опомниться, как её отправляют к благородному жениху. На кортеж нападают разбойники и похищают Е Цзяяо в качестве жены для своего лидера — человека, которого все зовут Третий.

