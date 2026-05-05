Очаровательная богиня еды. Сезон 2. Серия 4
Wink
Сериалы
Очаровательная богиня еды
2-й сезон
4-я серия
9.12021, Meng qi shi shen
Мелодрама, Комедия18+

Очаровательная богиня еды (мультсериал, 2021) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Е Цзяяо — настоящая богиня кухни. Однажды она таинственным образом теряет сознание, а приходит в себя в теле дочери политика в феодальном Китае. Девушка не успевает опомниться, как её отправляют к благородному жениху. На кортеж нападают разбойники и похищают Е Цзяяо в качестве жены для своего лидера — человека, которого все зовут Третий.

Страна
Китай
Жанр
Комедия, Мелодрама, Фэнтези, Мультсериалы
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.2 IMDb