Общага номер Ноль (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно
8.02018, Общага номер Ноль. Серия 5
Мультсериалы, Комедия18+
О сериале
Общага номер Ноль - Невероятно смешная комедия для взрослых со своим уникальным анимационным стилем. Виннер отлично закончил школу и поступил в университет. Однако при распределении жилья в общежитии, он попадает в общагу номер ноль, где обитают весьма яркие личности: Кот-жулик, Еж - хакер и Енот - гопник.
