Общага номер Ноль
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Общага номер Ноль

Общага номер Ноль (мультсериал, 2018) смотреть онлайн

8.22018, Общага номер Ноль 1 сезон
Мультсериалы, Комедии18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Общага номер Ноль - Невероятно смешная комедия для взрослых со своим уникальным анимационным стилем. Виннер отлично закончил школу и поступил в университет. Однако при распределении жилья в общежитии, он попадает в общагу номер ноль, где обитают весьма яркие личности: Кот-жулик, Еж - хакер и Енот - гопник.

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