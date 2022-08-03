Общага номер Ноль. Серия 13
Wink
Сериалы
Общага номер Ноль
1-й сезон
13-я серия

Общага номер Ноль (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно

8.12018, Общага номер Ноль. Серия 13
Мультсериалы, Комедия18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Общага номер Ноль - Невероятно смешная комедия для взрослых со своим уникальным анимационным стилем. Виннер отлично закончил школу и поступил в университет. Однако при распределении жилья в общежитии, он попадает в общагу номер ноль, где обитают весьма яркие личности: Кот-жулик, Еж - хакер и Енот - гопник.

Страна
Китай
Жанр
Комедия, Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
15 мин / 00:15

Рейтинг