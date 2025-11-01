Обнимите покрепче, мистер пожарный (сериал, 2025) сезон 1 серия 23 смотреть онлайн

Обнимите покрепче, мистер пожарный. Сезон 1. Серия 23
Обнимите покрепче, мистер пожарный
1-й сезон
23-я серия

2025, Hold Me Tight, Mr. Firefighter
Мелодрама18+
Сюжет разворачивается вокруг двух сильных личностей, чья любовь зародилась под покровом тайны. Очаровательный пожарный и наследник бизнес-империи Рэймонд Лонгвуд идет против воли своего деда, чтобы жениться на загадочной женщине, спасенной им при загадочных обстоятельствах. Однако его свадьба оборачивается началом войны: его невеста оказывается Крис Соломонс – могущественным руководитель конкурирующей группы «Luna», заклятым врагом его семьи.
Их брак становится полем битвы, где сталкиваются не только корпоративные интересы, но и застарелые семейные тайны. Самый разрушительный удар ждет их, когда они узнают, что дед Рэймонда причастен к смерти матери Крис. Смогут ли их чувства устоять под грузом прошлого, или правда о предательстве навсегда разлучит их?

