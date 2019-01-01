Обман. Сезон 3. Серия 10
Wink
Сериалы
Обман
3-й сезон
10-я серия
2019, Bedrag
Триллеры, Драмы18+

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Обман (сериал, 2019) сезон 3 серия 10 смотреть онлайн

Сюжет

Смерть рабочего бросает тень на одну из самых успешных энергетических корпораций. Детектив Мадс Юстесен не верит в несчастный случай. И чем больше он вникает в политику компании и дела еe генерального директора, тем больше узнаeт о масштабной коррупции и разрушительной силе амбиций и денег.

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Информация

Страна
Дания
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Драмы, Триллеры

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Обман»

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