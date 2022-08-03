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Обман
3-й сезон

Обман (сериал, 2019) сезон 3 смотреть онлайн

2019, Bedrag 10 серий
Триллер, Криминал18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Смерть рабочего бросает тень на одну из самых успешных энергетических корпораций. Детектив Мадс Юстесен не верит в несчастный случай. И чем больше он вникает в политику компании и дела еe генерального директора, тем больше узнаeт о масштабной коррупции и разрушительной силе амбиций и денег.

Страна
Дания
Жанр
Криминал, Драма, Триллер

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Обман»