Анимационный сериал повествует о харизматичном и талантливом мастере боевых искусств по имени Су Байи. С самого детства он жил и обучался у великого воина Кся Канхуа, но однажды на их убежище напали, а учителя забрали в небесный дворец за то, что тот украл загадочное сокровище. Су Байи вынужден отправиться в академию, чтобы стать благородным мастером и спасти своего наставника. Там ему предстоит завести новых друзей, встретить опасных врагов, раскрыть политический заговор, найти древний артефакт и узнать тайну своего рождения.

