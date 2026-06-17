Облачный владыка. Сезон 2. Серия 13
Wink
Сериалы
Облачный владыка
2-й сезон
13-я серия
9.32022, Jun you yun
Фэнтези, Боевик18+
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Облачный владыка (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 13 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Анимационный сериал повествует о харизматичном и талантливом мастере боевых искусств по имени Су Байи. С самого детства он жил и обучался у великого воина Кся Канхуа, но однажды на их убежище напали, а учителя забрали в небесный дворец за то, что тот украл загадочное сокровище. Су Байи вынужден отправиться в академию, чтобы стать благородным мастером и спасти своего наставника. Там ему предстоит завести новых друзей, встретить опасных врагов, раскрыть политический заговор, найти древний артефакт и узнать тайну своего рождения.

Страна
Китай
Жанр
Боевик, Фэнтези, Мультсериалы
Время
19 мин / 00:19

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.2 IMDb