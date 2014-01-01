WinkДетямОбезьянки из космоса1-й сезон51-я серия
8.42014, Обезьянки из космоса. Сезон 1. Серия 51
Мультсериалы0+
Обезьянки из космоса (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 51 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Оки и Таки – две смешные любознательные обезьянки, путешествующие в летающей тарелке по просторам Вселенной. Планета Земля сразу привлекла их внимание — из иллюминатора она показалась таким красивым голубым шаром. Знали бы они, сколько опасностей и непредвиденных приключений сулит приземление. Посадка происходит в жаркой Африке на какой-то свалке, где полно старого металлолома. Что делать с этими вещами, обезьянки не знают, а просто надевают на головы чайники, кастрюли и прочую металлическую посуду. Зато теперь с этими предметами не так страшно!
Сериал Обезьянки из космоса 1 сезон 51 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаЮжная Корея
ЖанрМультсериалы
КачествоFull HD
Время3 мин / 00:03
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.5 IMDb