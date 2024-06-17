Обезьянки из космоса (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 21 смотреть онлайн

Оки и Таки – две смешные любознательные обезьянки, путешествующие в летающей тарелке по просторам Вселенной. Планета Земля сразу привлекла их внимание — из иллюминатора она показалась таким красивым голубым шаром. Знали бы они, сколько опасностей и непредвиденных приключений сулит приземление. Посадка происходит в жаркой Африке на какой-то свалке, где полно старого металлолома. Что делать с этими вещами, обезьянки не знают, а просто надевают на головы чайники, кастрюли и прочую металлическую посуду. Зато теперь с этими предметами не так страшно!

