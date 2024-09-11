Обед по расписанию. Сезон 1. Серия 9
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Обед по расписанию
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9-я серия

Обед по расписанию (сериал, 2015) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

2015, Обед по расписанию. Сезон 1. Серия 9
ТВ-шоу18+
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1-й сезон

О сериале

«Обед по расписанию» с Сергеем Кузнецовым
Телеканал Рен-ТВ выпустил новое кулинарное шоу «Обед по расписанию», и его бессменным ведущим стал самый любознательный и харизматичный шеф-повар нашей страны – Сергей Кузнецов!

Сергей безумно любит путешествовать и готовить. Поэтому Вы не только узнаете массу новых и интересных рецептов, но и побываете вместе с Сергеем в незабываемых уголках нашей планеты! Положительные эмоции гарантированы.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
23 мин / 00:23

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