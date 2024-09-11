Обед по расписанию (сериал, 2015) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
2015, Обед по расписанию. Сезон 1. Серия 5
ТВ-шоу18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Сезоны и серии
- 18+25 мин
Обед по расписанию
Сезон 1 Серия 1
- 18+24 мин
Обед по расписанию
Сезон 1 Серия 2
- 18+25 мин
Обед по расписанию
Сезон 1 Серия 3
- 18+23 мин
Обед по расписанию
Сезон 1 Серия 4
- 18+25 мин
Обед по расписанию
Сезон 1 Серия 5
- 18+25 мин
Обед по расписанию
Сезон 1 Серия 6
- 18+24 мин
Обед по расписанию
Сезон 1 Серия 7
- 18+24 мин
Обед по расписанию
Сезон 1 Серия 8
- 18+24 мин
Обед по расписанию
Сезон 1 Серия 9
- 18+24 мин
Обед по расписанию
Сезон 1 Серия 10
- 18+26 мин
Обед по расписанию
Сезон 1 Серия 11
- 18+24 мин
Обед по расписанию
Сезон 1 Серия 12
- 18+24 мин
Обед по расписанию
Сезон 1 Серия 13
- 18+24 мин
Обед по расписанию
Сезон 1 Серия 14
- 18+24 мин
Обед по расписанию
Сезон 1 Серия 15
- 18+24 мин
Обед по расписанию
Сезон 1 Серия 16
- 18+25 мин
Обед по расписанию
Сезон 1 Серия 17
- 18+25 мин
Обед по расписанию
Сезон 1 Серия 18
- 18+24 мин
Обед по расписанию
Сезон 1 Серия 19
- 18+24 мин
Обед по расписанию
Сезон 1 Серия 20
О сериале
«Обед по расписанию» с Сергеем Кузнецовым
Телеканал Рен-ТВ выпустил новое кулинарное шоу «Обед по расписанию», и его бессменным ведущим стал самый любознательный и харизматичный шеф-повар нашей страны – Сергей Кузнецов!
Сергей безумно любит путешествовать и готовить. Поэтому Вы не только узнаете массу новых и интересных рецептов, но и побываете вместе с Сергеем в незабываемых уголках нашей планеты! Положительные эмоции гарантированы.