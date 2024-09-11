Обед по расписанию (сериал, 2015) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

«Обед по расписанию» с Сергеем Кузнецовым

Телеканал Рен-ТВ выпустил новое кулинарное шоу «Обед по расписанию», и его бессменным ведущим стал самый любознательный и харизматичный шеф-повар нашей страны – Сергей Кузнецов!



Сергей безумно любит путешествовать и готовить. Поэтому Вы не только узнаете массу новых и интересных рецептов, но и побываете вместе с Сергеем в незабываемых уголках нашей планеты! Положительные эмоции гарантированы.

