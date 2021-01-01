О вкусной и здоровой пище (сериал, 2021) сезон 1 серия 62 смотреть онлайн

О вкусной и здоровой пище. Сезон 1. Серия 62
О вкусной и здоровой пище
1-й сезон
62-я серия

ТВ-шоу16+
Большая часть населения России считает, что готовить – это скучно, затратно и трудно. Пришло время сломать стереотипы!
Вместе с легендарным Сталиком Ханкишиевым мы докажем, что готовка – это увлекательное занятие, а мужчина может стать хозяином своей кухни!

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг