О вкусной и здоровой пище. Сезон 1. Серия 23
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О вкусной и здоровой пище
1-й сезон
23-я серия

О вкусной и здоровой пище (сериал, 2021) сезон 1 серия 23 смотреть онлайн

8.92021, О вкусной и здоровой пище. Сезон 1. Серия 23
ТВ-шоу18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Большая часть населения России считает, что готовить – это скучно, затратно и трудно. Пришло время сломать стереотипы!
Вместе с легендарным Сталиком Ханкишиевым мы докажем, что готовка – это увлекательное занятие, а мужчина может стать хозяином своей кухни!

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
24 мин / 00:24

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