Новые приключения Пчелки Майи. Сезон 1. Серия 15
Wink
Детям
Новые приключения Пчелки Майи
1-й сезон
15-я серия

Новые приключения Пчелки Майи (мультсериал, 2012) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

7.02012, Maya the Bee
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

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Сюжет

Любимица нескольких поколений, очаровательная мультгероиня Пчeлка Майя возвращается на экраны в новом 3D-анимационном исполнении! Любознательная пчeлка покидает родной улей и открывает для себя окружающий мир. Ее ждут удивительные приключения, новые друзья и природа во всей своей красе.

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Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.7 IMDb