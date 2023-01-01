Новая волна (сериал, 2023) сезон 1 серия 29 смотреть онлайн бесплатно
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Сезон 1 Серия 32Бесплатно
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Сезон 1 Серия 33Бесплатно
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Новая волна
Сезон 1 Серия 34Бесплатно
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Сезон 1 Серия 35Бесплатно
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Новая волна
Сезон 1 Серия 36Бесплатно
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Новая волна
Сезон 1 Серия 37Бесплатно
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Новая волна
Сезон 1 Серия 38Бесплатно
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Сезон 1 Серия 39Бесплатно
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Новая волна
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Сюжет
Сирота с характером бунтарки попадает в школу традиционной китайской медицины, где находит наставника и — неожиданно — свою любовь. «Новая волна» — дорама о том, что от ненависти до любви буквально один шаг.
Сунь Тоу Тоу рано осталась одна, без родителей. Ее жизнь была неблагополучной, девочка росла в приюте и к 20 годам воспитала в себе недоверие к окружающим. Обладая талантом попадать в передряги, Сунь Тоу Тоу однажды оказывается в полиции. Оттуда ее вызволяет Жэнь Синь Чжэн, мастер нетрадиционной медицины, у которого есть своя школа. Туда-то он и отправляет девушку. Однако Сунь Тоу Тоу, несмотря на мягкое отношение учителя, не спешит смирить свой нрав. Особенно раздражает ее профессорский сын Жэнь Синь Чжэн, который уверен: девица ни на что не способна. Каково же будет его удивление, когда Сунь Тоу Тоу даст ему настоящий отпор.
Сможет ли девушка доказать, чего стоит, и найти себя? Об этом расскажет «Новая волна», дорама, русская озвучка для которой доступна на Wink.
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