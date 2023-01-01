Новая волна. Сезон 1. Серия 11
Wink
Сериалы
Новая волна
1-й сезон
11-я серия
9.22023, Новая волна. Сезон 1. Серия 11
18+

Новая волна (сериал, 2023) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Сирота с характером бунтарки попадает в школу традиционной китайской медицины, где находит наставника и — неожиданно — свою любовь. «Новая волна» — дорама о том, что от ненависти до любви буквально один шаг.

Сунь Тоу Тоу рано осталась одна, без родителей. Ее жизнь была неблагополучной, девочка росла в приюте и к 20 годам воспитала в себе недоверие к окружающим. Обладая талантом попадать в передряги, Сунь Тоу Тоу однажды оказывается в полиции. Оттуда ее вызволяет Жэнь Синь Чжэн, мастер нетрадиционной медицины, у которого есть своя школа. Туда-то он и отправляет девушку. Однако Сунь Тоу Тоу, несмотря на мягкое отношение учителя, не спешит смирить свой нрав. Особенно раздражает ее профессорский сын Жэнь Синь Чжэн, который уверен: девица ни на что не способна. Каково же будет его удивление, когда Сунь Тоу Тоу даст ему настоящий отпор.

Сможет ли девушка доказать, чего стоит, и найти себя? Об этом расскажет «Новая волна», дорама, русская озвучка для которой доступна на Wink.

Сериал Новая волна 1 сезон 11 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Китай
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг