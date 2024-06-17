Новаторы (мультсериал, 2011) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн

Познавательный мультсериал о путешествиях во времени четверки друзей, один из которых прибыл из космоса. Однажды на головы, то есть на чердак, школьников Фила и Наны, брата и сестры, свалился инопланетянин. Летающая тарелка сломалась, и галактический гость должен был совершить экстренную посадку. Ребята пытаются помочь Нео починить его аппарат и предлагают в качестве источника запчастей старый холодильник.



Вместо того, чтобы отремонтировать корабль, Нео сооружает из холодильника машину времени. Прихватив с собой Теслика, ручного хомячка, ребята отправляются в путешествие во времени. В увлекательнейших странствиях по разным эпохам друзей ждут новые открытия, знакомства, опасности и трудности, выход из которых путешественникам помогут найти реальные, запатентованные изобретения российских умельцев и ученых.

