Новаторы (мультсериал, 2011) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно
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Сюжет
Познавательный мультсериал о путешествиях во времени четверки друзей, один из которых прибыл из космоса. Однажды на головы, то есть на чердак, школьников Фила и Наны, брата и сестры, свалился инопланетянин. Летающая тарелка сломалась, и галактический гость должен был совершить экстренную посадку. Ребята пытаются помочь Нео починить его аппарат и предлагают в качестве источника запчастей старый холодильник.
Вместо того, чтобы отремонтировать корабль, Нео сооружает из холодильника машину времени. Прихватив с собой Теслика, ручного хомячка, ребята отправляются в путешествие во времени. В увлекательнейших странствиях по разным эпохам друзей ждут новые открытия, знакомства, опасности и трудности, выход из которых путешественникам помогут найти реальные, запатентованные изобретения российских умельцев и ученых.
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