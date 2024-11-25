Парень пытается вернуть девушке мобильный телефон, в то время как она пытается забыть неразделенную любовь. Комедийная мелодрама «Н+Н» — сериал с Василием Бриченко и Марией Козаковой от режиссера «Я лечу».



Несмотря на свою внешнюю привлекательность, Наташа очень не уверена в себе. В своей лаборатории она — настоящий эксперт, а в личной жизни у нее все складывается неважно. С детства Наташа питает нежные чувства к Никите, но, когда наконец признается ему, он в спешке ретируется, оставив ее с разбитым сердцем. Тут к ней подходит незнакомец и просит одолжить ему телефон. Расстроенная Наташа безучастно отдает ему мобильник и растворяется в толпе. Теперь мужчине придется искать эту странную девушку, которая кроме телефона оставила, кажется, еще и след в его сердце.



Как случайное знакомство перерастет во что-то большее? Узнаете, если будете смотреть сериал «Н+Н» 2023 года. Он уже доступен в нашем онлайн-кинотеатре Wink!



