Никто не знает. Сезон 1. Серия 2
Никто не знает
1-й сезон
2-я серия

Никто не знает (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

8.72020, NOBODY KNOWS
Детектив, Драма18+
Многосерийный корейский триллер о девушке, которая ищет маньяка, убившего ее подругу. После того, как убийца по прозвищу Стигмата расправился с девушкой по имени Чхи Сучон, ее подруга Чха Ёнчин поклялась поймать его любой ценой. Спустя 19 лет она становится полицейской и все еще надеется найти злодея. Ситуация осложняется, когда ее сосед-подросток Ко Ынхо оказывается вовлечен в дело, тесно связанное с давними убийствами. Сможет ли Ёнчин добиться своей цели, расскажет дорама «Никто не знает» (2020), которую можно смотреть с русской озвучкой онлайн в видеосервисе Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Криминал, Драма, Детектив
Время
66 мин / 01:06

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.8 IMDb