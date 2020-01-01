WinkСериалыНикто не знает1-й сезон2-я серия
Никто не знает (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
8.72020, NOBODY KNOWS
Детектив, Драма18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Сезоны и серии
- 18+70 мин
Никто не знает
Сезон 1 Серия 1
- 18+67 мин
Никто не знает
Сезон 1 Серия 2
- 18+63 мин
Никто не знает
Сезон 1 Серия 3
- 18+63 мин
Никто не знает
Сезон 1 Серия 4
- 18+64 мин
Никто не знает
Сезон 1 Серия 5
- 18+62 мин
Никто не знает
Сезон 1 Серия 6
- 18+65 мин
Никто не знает
Сезон 1 Серия 7
- 18+66 мин
Никто не знает
Сезон 1 Серия 8
- 18+64 мин
Никто не знает
Сезон 1 Серия 9
- 18+65 мин
Никто не знает
Сезон 1 Серия 10
- 18+64 мин
Никто не знает
Сезон 1 Серия 11
- 18+66 мин
Никто не знает
Сезон 1 Серия 12
- 18+60 мин
Никто не знает
Сезон 1 Серия 13
- 18+61 мин
Никто не знает
Сезон 1 Серия 14
- 18+64 мин
Никто не знает
Сезон 1 Серия 15
- 18+74 мин
Никто не знает
Сезон 1 Серия 16
О сериале
Многосерийный корейский триллер о девушке, которая ищет маньяка, убившего ее подругу. После того, как убийца по прозвищу Стигмата расправился с девушкой по имени Чхи Сучон, ее подруга Чха Ёнчин поклялась поймать его любой ценой. Спустя 19 лет она становится полицейской и все еще надеется найти злодея. Ситуация осложняется, когда ее сосед-подросток Ко Ынхо оказывается вовлечен в дело, тесно связанное с давними убийствами. Сможет ли Ёнчин добиться своей цели, расскажет дорама «Никто не знает» (2020), которую можно смотреть с русской озвучкой онлайн в видеосервисе Wink.
Сериал Никто не знает 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКриминал, Драма, Детектив
Время66 мин / 01:06
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.8 IMDb