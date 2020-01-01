Никто не знает (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Многосерийный корейский триллер о девушке, которая ищет маньяка, убившего ее подругу. После того, как убийца по прозвищу Стигмата расправился с девушкой по имени Чхи Сучон, ее подруга Чха Ёнчин поклялась поймать его любой ценой. Спустя 19 лет она становится полицейской и все еще надеется найти злодея. Ситуация осложняется, когда ее сосед-подросток Ко Ынхо оказывается вовлечен в дело, тесно связанное с давними убийствами. Сможет ли Ёнчин добиться своей цели, расскажет дорама «Никто не знает» (2020), которую можно смотреть с русской озвучкой онлайн в видеосервисе Wink.



