Никому не расскажем. Сезон 1. Серия 3
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Никому не расскажем (сериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

8.92023, Никому не расскажем. Сезон 1. Серия 3
Мелодрамы18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Ася работает операционной медсестрой, заботится о младшей сестре и матери. Она влюбляется в коллегу, талантливого хирурга Игоря и расстаётся со своим парнем. Тот всё равно ищет с ней встреч, и после очередного объяснения парня находят мёртвым. Подозрения падают на Асю, которая не может раскрыть свое алиби, потому что в ту ночь была с Игорем. Об их отношениях никто не знает — Игорь женат. Чтобы спасти Асю, он готов признаться, но понимает, что сделает этим только хуже, ведь прокурором на дело назначена его жена.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

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