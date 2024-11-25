Ася работает операционной медсестрой, заботится о младшей сестре и матери. Она влюбляется в коллегу, талантливого хирурга Игоря и расстаётся со своим парнем. Тот всё равно ищет с ней встреч, и после очередного объяснения парня находят мёртвым. Подозрения падают на Асю, которая не может раскрыть свое алиби, потому что в ту ночь была с Игорем. Об их отношениях никто не знает — Игорь женат. Чтобы спасти Асю, он готов признаться, но понимает, что сделает этим только хуже, ведь прокурором на дело назначена его жена.

