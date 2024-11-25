Никому не расскажем. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Никому не расскажем
1-й сезон
1-я серия

Никому не расскажем (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

9.02023, Никому не расскажем. Сезон 1. Серия 1
Мелодрама18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Ася работает операционной медсестрой, заботится о младшей сестре и матери. Она влюбляется в коллегу, талантливого хирурга Игоря и расстаётся со своим парнем. Тот всё равно ищет с ней встреч, и после очередного объяснения парня находят мёртвым. Подозрения падают на Асю, которая не может раскрыть свое алиби, потому что в ту ночь была с Игорем. Об их отношениях никто не знает — Игорь женат. Чтобы спасти Асю, он готов признаться, но понимает, что сделает этим только хуже, ведь прокурором на дело назначена его жена.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

6.3 КиноПоиск