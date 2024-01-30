Незабываемая любовь (сериал, 2021) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн

Детский психолог выходит замуж за бизнесмена, чтобы помочь его юному племяннику. Китайская дорама о том, как фиктивный брак перерастает в настоящее чувство.



Руководитель крупной компании Хэ Цяоянь воспитывает племянника, несколько лет назад потерявшего родителей. С тех пор мальчик закрылся в себе и стал ужасно капризен. Никто не может с ним совладать, кроме детского психолога Цинь Июэ, которая ко всем может найти подход. Больше всего на свете малыш хочет, чтобы у него снова появилась мама, и Цяояню приходит в голову безумная идея — устроить фальшивую свадьбу и исполнить мечту племянника. Но что, если в процессе станет ясно, что Июэ и Цяоянь любят друг друга по-настоящему?



Как будут развиваться их отношения, покажет «Незабываемая любовь» — дорама с русской озвучкой онлайн доступна на Wink.

