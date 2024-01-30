Незабываемая любовь. Сезон 1. Серия 15
Wink
Сериалы
Незабываемая любовь
1-й сезон
15-я серия
9.52021, He xian sheng de lian lian bu wang
16+

Эта серия пока недоступна

Незабываемая любовь (сериал, 2021) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

О сериале

Детский психолог выходит замуж за бизнесмена, чтобы помочь его юному племяннику. Китайская дорама о том, как фиктивный брак перерастает в настоящее чувство.

Руководитель крупной компании Хэ Цяоянь воспитывает племянника, несколько лет назад потерявшего родителей. С тех пор мальчик закрылся в себе и стал ужасно капризен. Никто не может с ним совладать, кроме детского психолога Цинь Июэ, которая ко всем может найти подход. Больше всего на свете малыш хочет, чтобы у него снова появилась мама, и Цяояню приходит в голову безумная идея — устроить фальшивую свадьбу и исполнить мечту племянника. Но что, если в процессе станет ясно, что Июэ и Цяоянь любят друг друга по-настоящему?

Как будут развиваться их отношения, покажет «Незабываемая любовь» — дорама с русской озвучкой онлайн доступна на Wink.

Страна
Китай
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb