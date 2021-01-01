Незабываемая любовь (сериал, 2021) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+42 мин
Незабываемая любовь
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+44 мин
Незабываемая любовь
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+46 мин
Незабываемая любовь
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
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Незабываемая любовь
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+37 мин
Незабываемая любовь
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+44 мин
Незабываемая любовь
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+48 мин
Незабываемая любовь
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
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Незабываемая любовь
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+41 мин
Незабываемая любовь
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
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Незабываемая любовь
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
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Незабываемая любовь
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+45 мин
Незабываемая любовь
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+43 мин
Незабываемая любовь
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+44 мин
Незабываемая любовь
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+43 мин
Незабываемая любовь
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+38 мин
Незабываемая любовь
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 16+45 мин
Незабываемая любовь
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 16+46 мин
Незабываемая любовь
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 16+44 мин
Незабываемая любовь
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 16+40 мин
Незабываемая любовь
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
- 16+35 мин
Незабываемая любовь
Сезон 1 Серия 21Бесплатно
- 16+41 мин
Незабываемая любовь
Сезон 1 Серия 22Бесплатно
- 16+40 мин
Незабываемая любовь
Сезон 1 Серия 23Бесплатно
- 16+38 мин
Незабываемая любовь
Сезон 1 Серия 24Бесплатно
Сюжет
Детский психолог выходит замуж за бизнесмена, чтобы помочь его юному племяннику. Китайская дорама о том, как фиктивный брак перерастает в настоящее чувство.
Руководитель крупной компании Хэ Цяоянь воспитывает племянника, несколько лет назад потерявшего родителей. С тех пор мальчик закрылся в себе и стал ужасно капризен. Никто не может с ним совладать, кроме детского психолога Цинь Июэ, которая ко всем может найти подход. Больше всего на свете малыш хочет, чтобы у него снова появилась мама, и Цяояню приходит в голову безумная идея — устроить фальшивую свадьбу и исполнить мечту племянника. Но что, если в процессе станет ясно, что Июэ и Цяоянь любят друг друга по-настоящему?
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