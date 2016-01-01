Невеста для MBAND. Сезон 1. Серия 8
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Невеста для MBAND
1-й сезон
8-я серия

Невеста для MBAND (сериал, 2016) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

8.42016, Невеста для MBAND. Сезон 1. Серия 8
ТВ-шоу16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Шоу «Один день с MBAND» завершилось, и телеканал CTC Love запускает новое реалити-шоу «Невеста для MBAND»!

Ранее поклонницам группы выпадал уникальный шанс провести один день со своими кумирами: возможность узнать, как живут парни, как записывают песни, как готовятся к выступлениям, как отдыхают, из-за чего спорят.

И вот, участники группы MBAND возвращаются! У них есть все — слава, деньги и толпы поклонниц. Но они так и не встретили самое главное в этой жизни... ЛЮБОВЬ! В новом сезоне СТС Love решит эту проблему и найдет пару самым завидным и желанным холостякам шоу-бизнеса. Тысячи девушек получат шанс завоевать сердца бандитов и услышать от них: «Я отдам всё на свете за один твой мимолётный взгляд!».

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Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Качество
SD
Время
48 мин / 00:48

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