Невеста для MBAND (сериал, 2016) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Шоу «Один день с MBAND» завершилось, и телеканал CTC Love запускает новое реалити-шоу «Невеста для MBAND»!



Ранее поклонницам группы выпадал уникальный шанс провести один день со своими кумирами: возможность узнать, как живут парни, как записывают песни, как готовятся к выступлениям, как отдыхают, из-за чего спорят.



И вот, участники группы MBAND возвращаются! У них есть все — слава, деньги и толпы поклонниц. Но они так и не встретили самое главное в этой жизни... ЛЮБОВЬ! В новом сезоне СТС Love решит эту проблему и найдет пару самым завидным и желанным холостякам шоу-бизнеса. Тысячи девушек получат шанс завоевать сердца бандитов и услышать от них: «Я отдам всё на свете за один твой мимолётный взгляд!».



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