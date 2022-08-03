Неверный (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Роскошный дом на побережье Биарицца, своя врачебная практика, любящие муж и сын — кажется, Елена состоялась во всех сферах жизни. Как вдруг красивая сказка омрачается неприятной находкой — Елена обнаруживает на платке супруга волосы какой-то блондинки. Мир героини рушится и теперь уже ничего не будет по-прежнему.

