Неверный (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Драматический мини-сериал в духе «Доктор Фостер» о том, как идеальная картинка может разрушиться в один миг.



Жизнь Эммы Сандрелли похожа на мечту: счастливый брак, любящий сын, любимое дело и жизнь на берегу моря. Эмма работает врачом, ее муж открывает собственный ресторан, а у сына хорошие отношения с обоими. Однако идиллия распадается на кусочки, когда женщина замечает на шарфе Маттео чужой женский волос. Показалось ли Эмме или впрямь какая-то блондинка намерена разлучить их с мужем? Теперь ей предстоит выяснить, кто эта женщина, и во что бы то ни стало сохранить семью.



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