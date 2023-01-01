Неверный (сериал, 2019) смотреть онлайн
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Сюжет
Драматический мини-сериал в духе «Доктор Фостер» о том, как идеальная картинка может разрушиться в один миг.
Жизнь Эммы Сандрелли похожа на мечту: счастливый брак, любящий сын, любимое дело и жизнь на берегу моря. Эмма работает врачом, ее муж открывает собственный ресторан, а у сына хорошие отношения с обоими. Однако идиллия распадается на кусочки, когда женщина замечает на шарфе Маттео чужой женский волос. Показалось ли Эмме или впрямь какая-то блондинка намерена разлучить их с мужем? Теперь ей предстоит выяснить, кто эта женщина, и во что бы то ни стало сохранить семью.
Правда ли Маттео окажется предателем или это просто паранойя? Напряженный французский триллер в 12 эпизодов — сериал «Неверный» смотрите онлайн на платформе Wink.
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Информация
Рейтинг
- ДЛРежиссёр
Дидье
Ле Пешор
- ДБРежиссёр
Дидье
Бивель
- ККАктриса
Клер
Кейм
- ЖЗАктёр
Жонатан
Заккаи
- ХЖАктриса
Хлоя
Жуанне
- ФТАктёр
Филипп
Торрето�н
- ВДАктриса
Ванесса
Дэвид
- НДАктриса
Наталия
Дончева
- ОКАктёр
Оливье
Клавери
- ГПАктёр
Грегуар
Плантад
- ТЛАктёр
Том
Либ
- ФЛАктёр
Феликс
Лефевр
- МБСценарист
Майк
Бартлетт
- ТАПродюсер
Томас
Анаргирос
- ВВОператор
Венсан
Вийяр-Барон
- ЖТКомпозитор
Жан-Пьер
Тайеб