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Неверный
1-й сезон

Неверный (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

8.52019, Infidèle 6 серий
Триллер, Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Роскошный дом на побережье Биарицца, своя врачебная практика, любящие муж и сын — кажется, Елена состоялась во всех сферах жизни. Как вдруг красивая сказка омрачается неприятной находкой — Елена обнаруживает на платке супруга волосы какой-то блондинки. Мир героини рушится и теперь уже ничего не будет по-прежнему.

Страна
Франция
Жанр
Драма, Триллер

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.2 IMDb