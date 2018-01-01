Неспроста. Сезон 1. Серия 5
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Неспроста (сериал, 2018) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

7.32018, Неспроста. Сезон 1. Серия 5
Документальные12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Кто из нас не вздрагивал, обнаружив на календаре пятницу, 13-е, и не сомневался, идти ли дорогой, которую перебежала чёрная кошка, или не прислушивался к советам астрологов и предсказателей. В российских деревнях и сейчас живут целители, колдуны и знахари, к которым бесконечным потоком идут за помощью люди. Эти простые деревенские экстрасенсы знают то, что недоступно именитым волшебникам: старинные способы целительства и ворожбы. Попробуем разобраться, откуда к нам пришли суеверия и приметы, стоит ли в это верить, сбываются ли прогнозы и предсказания экстрасенсов. Ведь, если люди доверяют знакам, то это… неспроста…

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Документальные

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