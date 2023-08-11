Неспроста (сериал, 2018) смотреть онлайн

Кто из нас не вздрагивал, обнаружив на календаре пятницу, 13-е, и не сомневался, идти ли дорогой, которую перебежала чёрная кошка, или не прислушивался к советам астрологов и предсказателей. В российских деревнях и сейчас живут целители, колдуны и знахари, к которым бесконечным потоком идут за помощью люди. Эти простые деревенские экстрасенсы знают то, что недоступно именитым волшебникам: старинные способы целительства и ворожбы. Попробуем разобраться, откуда к нам пришли суеверия и приметы, стоит ли в это верить, сбываются ли прогнозы и предсказания экстрасенсов. Ведь, если люди доверяют знакам, то это… неспроста…

