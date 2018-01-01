Неспроста (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
7.32018, Неспроста. Сезон 1. Серия 2
Документальные12+
Сезоны и серии
- 12+49 мин
Неспроста
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 12+48 мин
Неспроста
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 12+49 мин
Неспроста
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 12+50 мин
Неспроста
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 12+48 мин
Неспроста
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 12+49 мин
Неспроста
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 12+49 мин
Неспроста
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 12+48 мин
Неспроста
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 12+48 м�ин
Неспроста
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 12+48 мин
Неспроста
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 12+49 мин
Неспроста
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
Сюжет
Кто из нас не вздрагивал, обнаружив на календаре пятницу, 13-е, и не сомневался, идти ли дорогой, которую перебежала чёрная кошка, или не прислушивался к советам астрологов и предсказателей. В российских деревнях и сейчас живут целители, колдуны и знахари, к которым бесконечным потоком идут за помощью люди. Эти простые деревенские экстрасенсы знают то, что недоступно именитым волшебникам: старинные способы целительства и ворожбы. Попробуем разобраться, откуда к нам пришли суеверия и приметы, стоит ли в это верить, сбываются ли прогнозы и предсказания экстрасенсов. Ведь, если люди доверяют знакам, то это… неспроста…
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