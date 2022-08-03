Неспокойной ночи (сериал, 2015) сезон 1 серия 21 смотреть онлайн бесплатно

Когда закрываются музеи и рестораны, когда заканчивает свою работу общественный транспорт и заходит солнце, а жаворонки видят девятый сон, совы выходят на охоту…за впечатлениями и приключениями! А вместе с ними — и ведущий телеканала «Моя Планета» Артем Хворостухин. В программе «Неспокойной ночи» он рассказывает зрителям, кому и, главное, почему не спится в большом городе. А это не только любители вечеринок, но и музыканты, художники, режиссеры и представители многих других профессий: полицейские, разносчики еды, дворники и даже гиды по местам, где живут привидения.

